Eure : une voiture prend feu dans le sous-sol d’une maison à Marcilly-la-Campagne

Deux lances à incendie ont été nécessaires pour venir à bout des flammes. La présence de bonbonnes d’acétylène et de gaz dans le sous-sol a compliqué l’intervention des sapeurs-pompiers qui ont dû procéder longuement au refroidissement de ces bouteilles.



Une personne, incommodée par les fumées, a été prise en charge par les secours. Les occupants de la maison ont dû trouver une solution de relogement auprès de leur famille.



Dix-huit sapeurs-pompiers d’Évreux, Damville et de Verneuil d’Avre et d’Iton ont été engagés sur cette intervention qui s’est terminée vers 18h45.