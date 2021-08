Eure : une maison en proie aux flammes en pleine nuit à Garennes-sur-Eure

Un incendie s’est déclaré cette nuit de samedi à dimanche vers minuit dans une maison de ville située en bordure de la rue Pasteur à Garennes-sur-Eure (Eure).



A l’arrivée des sapeurs-pompiers, le feu s’était propagé à la toiture et aux combles de l’habitation comprenant deux logements inoccupés au premier étage et deux autres en rez-de-chaussée occupés par quatre personnes qui étaient sorties.



Deux lances à incendie ont été mises en œuvre, une pour éteindre le sinistre, l’autre en protection d’une maison mitoyenne.



Il n’y a pas eu de blessé.



Dix-huit sapeurs-pompiers venus d’Ézy-sur-Eure, Pacy-sur-Eure, Vernon et Saint-André de l’Eure ont été engagés sur cette intervention, avec la gendarmerie et Enedis.