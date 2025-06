Eure : une maison embrasée par le feu à l'arrivée des sapeurs-pompiers à Beauficel-en-Lyons

Une habitation de 300 m² sur deux niveaux a été sérieusement endommagée par les flammes, à Beauficel-en-Lyons, une commune située entre Lyons-la-Forêt et Fleury-la-Forêt dans l'Eure. Le feu s'est déclaré mercredi 18 juin en début de nuit.



La maison était entièrement embrasée à l'arrivée des sapeurs-pompiers aux alentours de 23 heures. Ces derniers ont déployé trois lances à incendie pour enrayer et circonscrire le sinistre. Aucune victime n'est à déplorer parmi les occupants.



Vingt-six soldats du feu des casernes environnantes ont été mobilisées au plus fort de l'incendie, jusqu'à 5 heures ce jeudi matin.



L'origine du départ de feu est dans l'immédiat ignoré.