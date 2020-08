Eure : une maison désaffectée embrasée à Gisors, vingt-cinq sapeurs-pompiers mobilisés

Quinze sapeurs-pompiers de l'Eure et dix du département voisin de l'Oise ont été appelés à intervenir ce samedi après-midi, vers 15h45, à Gisors où un violent incendie s'est déclaré dans une maison désaffectée, à l'angle des rues du Filoir et du Pré Nattier.



Le bâtiment, en particulier la toiture, était embrasé à leur arrivée et le feu menaçait de se propager à un entrepôt mitoyen (Brunel Pneus). Trois lances ont été nécessaires pour contenir et circonscrire l'incendie, qui n'a pas fait de blessé.



Les habitants du quartier ont été privés d'électricité, le temps de l'intervention. Le courant a été rétabli par les techniciens d'Enedis, venus sur place.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer l'origine du départ de feu.