Eure : une femme blessée grave dans un accident de la route entre La Neuve-Lyre et Conches

Deux véhicules sont entrés en collision à un carrefour formé entre la RD830 et RD 37, au niveau de la commune du Fidelaire, entre La Neuve-Lyre et Conches-en-Ouche dans l’Eure.



Dans le choc, qui s’est produit jeudi 19 août peu après 21 heures deux personnes ont été blessées. L’une d’elles, une femme de 35 ans, grièvement blessée, a été transportée médicalisée par le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) vers le centre hospitalier d’Évreux par les sapeurs-pompiers de La Neuve-Lyre.



La seconde victime, un homme de 33 ans, a été transportée, en urgence relative, par les sapeurs-pompiers de Conches-en-Ouche à l’hôpital d’Évreux également.



Une enquête de gendarmerie a été ouverte afin de préciser les circonstances de l’accident.