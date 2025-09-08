Connectez-vous S'inscrire




Eure : une conductrice grièvement blessée après avoir percuté un mur à Burey


Une automobiliste de 52 ans a été blessée grièvement ce dimanche en fin d'après-midi. Le véhicule qu'elle conduisait a terminé sa course dans le mur d'une clôture, route de Louviers à Burey.



Lundi 8 Septembre 2025 - 10:57



La conductrice, en urgence absolue, a été transporée médicalisée vers le centre hospitalier d'Evreux - Illustration Adeoble Stock
Dimanche en fin d’après-midi, un accident de la circulation s’est produit sur la route de Louviers, à Burey, près de Conches-en-Ouche (Eure).

Vers 17h30, une automobiliste de 52 ans a perdu le contrôle de son véhicule, qui a terminé sa course contre le mur d’une clôture. Piégée dans l’habitacle à l’arrivée des secours, la conductrice a dû être désincarcérée par les sapeurs-pompiers, appuyés par une équipe du SMUR d’Évreux.

Grièvement blessée, elle a été médicalisée sur place avant d’être transportée en urgence absolue vers le centre hospitalier d’Évreux.

La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances précises de l’accident.




Mots clés : accident, Burey, enquête, Eure, faits divers, gendarmerie, pompiers



