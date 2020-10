Eure : une bombe allemande de 250 kg déterrée par un engin de chantier à Guichainville

Lors de travaux de terrassement sur un chantier, rue Jacques-Robert à Guichainville, dans l'Eure, le conducteur d'une tractopelle a déterré une bombe allemande de 250 kg datant de 1941.



Comme le prévoit la procédure en pareil cas, les services de police ont mis en place un périmètre de sécurité et fermé la rue à la circulation, dans l'attente de l'intervention du service de déminage de Versailles (Yvelines).



Le système de mise à feu étant désactivé, la bombe a été prise en charge par les démineurs et transportée sur un site dédié en vue de sa destruction.



Le périmètre de sécurité a été levé vers 13 heures et la rue rouverte au trafic en même temps.