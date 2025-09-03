Eure : un poids lourd de 44 tonnes percute le terre-plein central sur l’A28, la circulation encore perturbée ce matin

Un accident s’est produit mardi 2 septembre, vers 22h30, sur l’A28 dans le sens Alençon – Rouen, à hauteur de la commune de Saint-Martin-du-Tilleul (Eure). L'autoroute a été fermée et déviée temporairement dans la nuit.