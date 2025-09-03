Connectez-vous S'inscrire




Eure : un poids lourd de 44 tonnes percute le terre-plein central sur l’A28, la circulation encore perturbée ce matin


Un accident s’est produit mardi 2 septembre, vers 22h30, sur l’A28 dans le sens Alençon – Rouen, à hauteur de la commune de Saint-Martin-du-Tilleul (Eure). L'autoroute a été fermée et déviée temporairement dans la nuit.



Mercredi 3 Septembre 2025 - 10:18



L'A28 à Saint-Martin-du-Tilleul - Illustration Google Maps
L'A28 à Saint-Martin-du-Tilleul - Illustration Google Maps
Un poids lourd de 44 tonnes a percuté violemment le terre-plein central, endommageant les barrières de sécurité. Son conducteur, un jeune homme de 20 ans, a été légèrement blessé (urgence relative) mais a refusé son transport à l’hôpital. Il a été pris en charge par la gendarmerie.

Sur place, les secours ont constaté une fuite de carburant. Le liquide a pu être redirigé vers un bassin de rétention afin d’éviter toute pollution. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer dans quelle circonstances le chauffeur a perdu le contrôle de son camion. 

Restrictions de circulation ce matin

La société ALIS, gestionnaire de l’autoroute, a procédé à la fermeture complète de l’A28 en direction de Rouen dans la nuit, avant de mettre en place des restrictions ce mercredi matin : neutralisation de la voie de gauche sur les deux chaussées,, circulation réduite à une seule voie par sens, vitesse limitée à 90 km/h.

Les réparations des barrières de sécurité sont planifiées pour ce mercredi 3 septembre dans l'après-midi, indique Bison futé.

Les usagers sont appelés à redoubler de prudence à l’approche du secteur et à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité.





Mots clés : A28, accident, enquête, Eure, faits divers, pompiers, Saint-Martin-du-Tilleul



L'info en continu

Eure : un poids lourd de 44 tonnes percute le terre-plein central sur l’A28, la circulation encore perturbée ce matin

03/09/2025

Yvelines. Course-poursuite sur l’A13 après un refus d’obtempérer : la voiture était signalée volée

03/09/2025

Un camion-citerne transportant de l’alcool se renverse près de Lillebonne : le chauffeur légèrement blessé

02/09/2025

La Fromagerie La Quesne inaugure ses nouveaux locaux à Bois-Héroult : un tournant pour l’agriculture bio normande

02/09/2025

Accident sur l’A13 à Mantes-la-Ville : trois véhicules impliqués, circulation fortement ralentie

02/09/2025

Grand-Quevilly : une exposition pour redécouvrir le bourg d’autrefois

02/09/2025

Yvelines. A Carrières-sous-Poissy, un cirque s’installe de force sur le parking du centre commercial Leclerc

02/09/2025

Contrôle routier à Rouen : le conducteur était ivre et en possession de résine de cannabis

02/09/2025

Rixe mortelle devant « La Winery » à Évreux : les circonstances du drame décryptées par l’enquête

02/09/2025

Un conducteur ivre tente de faire porter le chapeau à son ami après un accident à Caudebec-lès-Elbeuf

02/09/2025

Incendie dans un bâtiment industriel à Gonfreville-l’Orcher : un blessé léger

02/09/2025

Course-poursuite de 50 km dans les Yvelines : la voiture avait été volée en Seine-Maritime

01/09/2025

Rouen : la brigade anticriminalité prend en filature un voleur à la roulotte et l'interpelle

01/09/2025

Un automobiliste, auteur d'infractions, tente d’échapper à un contrôle de police à Rouen : il est rattrapé à pied

01/09/2025

Le Havre : trois jeunes interpellés après des dégradations de voitures dans le parking de l’hôtel de ville

01/09/2025

Politique. Timour Veyri annonce son retrait de la vie politique locale à Évreux

01/09/2025

Deux accidents de la route ce lundi matin dans l’Eure : deux blessés transportés à l'hôpital

01/09/2025

Violent accident sur l’A13 dans l'Eure : huit blessés dont trois enfants et une femme en urgence absolue

31/08/2025

Grave accident sur l’A13 : l’autoroute fermée vers Paris à hauteur de Hongueville-Hénouville (Eure)

31/08/2025

Santé. Une cabine ophtalmologique connectée inaugurée à Louviers

31/08/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
Les infos les + lues

Grave accident sur l’A13 : l’autoroute fermée vers Paris à hauteur de Hongueville-Hénouville (Eure)

31/08/2025 -

Accident mortel cette nuit sur l’A13 à hauteur de Flins-sur-Seine dans les Yvelines : l’autoroute fermée vers Paris

29/08/2025 -

Évreux : un conducteur sans permis interpellé et sous le coup d’une obligation de quitter la France

29/08/2025 -

Violent accident sur l’A13 dans l'Eure : huit blessés dont trois enfants et une femme en urgence absolue

31/08/2025 -

Une voiture percute cinq véhicules en stationnement et finit sa course dans une agence immobilière à Pacy-sur-Eure

27/08/2025 -

Une voiture fonce dans la foule à Evreux : un mort et plusieurs blessés devant un bar, trois personnes en garde à vue

30/08/2025 -

Feu sur un balcon près de Rouen : une mère et ses quatre enfants transportés au CHU pour examen

27/08/2025 -

Feu de garages à Gournay-en-Bray : huit box et plusieurs véhicules détruits

29/08/2025 -

Survol de la prison de Rouen : le pilote du drone était caché dans le coffre d'une voiture à Petit-Quevilly

29/08/2025 -

​Beuzeville (Eure) : dépose des auvents à la barrière de péage sur l’A13, deux nuits de fermeture programmées

29/08/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen