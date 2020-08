Eure : un jeune homme meurt noyé dans un bassin interdit à la baignade à Tournedos-sur-Seine

« Ce tragique accident est hélas le fruit d’une imprudence », a réagi la mairie de Porte-de-Seine, nom de la nouvelle commune qui réunit Tournedos-sur-Seine et de Porte-Joie. Elle rappelle en effet, sur Twitter, que le bassin d’aviron, qui dépend de la base de loisirs de Léry-Poses, « est strictement interdit à la baignade » en raison, notamment, du dénivelé et des algues. « La signalisation est explicite », souligne la mairie.



Le bassin d’aviron est implanté à côté d’une sablière et de l’étang des Deux-Amants, tout près de la Seine.



La gendarmerie de Pont-de-l’Arche a ouvert une enquête afin d’établir précisément les circonstances du drame.