Eure : un homme blessé à la tête par un grappin à Bosroumois, conduit à l'hôpital d'Elbeuf

Les sapeurs-pompiers de l'Eure sont intervenus ce lundi 5 mai, aux alentours de 10 h 40, à Bosroumois, une commune proche près de Grand Bourgtheroulde, pour porter assistance à un homme blessé. Ce dernier, âgé de 38 ans, a été touché sérieusement au niveau de la tête en recevant un coup de grappin, dans des circonstances non précisées par les secours.



L’intervention s’est déroulée chemin du Lourée et a mobilisé neuf sapeurs-pompiers, ainsi qu’une équipe du SMUR (structure mobile d’urgence et de réanimation) d’Elbeuf. L’homme a été médicalisé sur place avant d’être transporté au centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime).