Eure : un garage abritant des voitures de collection ravagé par les flammes à Vexin-sur-Epte

Les sapeurs-pompiers ont déployé trois lances à incendie pour venir à bout de l'incendie qui menaçait l'habitation mitoyenne - Illustration Adobe Stock
Il était un peu avant midi, ce samedi 23 août, lorsque les secours ont été alertés d’un départ de feu dans un garage privé de 150 m², rue de la Croix, à Cantiers, commune de Vexin-sur-Epte. À leur arrivée, le bâtiment était déjà entièrement embrasé.
Le sinistre a détruit les sept véhicules qui s’y trouvaient stationnés, dont deux voitures de collection.
L'habitation mitoyenne préservée
L’incendie menaçait fortement l'habitation de 100 m² attenante. Grâce à l’action de 16 sapeurs-pompiers, mobilisant trois lances à incendie, les flammes ont été maîtrisées et la maison globalement préservée. Seule une partie du rez-de-chaussée, soit environ 20 m², a été impactée par le feu.
Aucune victime n’est à déplorer. Les occupants de la maison ont toutefois dû être relogés provisoirement dans leur famille.
Les causes du départ de feu restent pour l’heure indéterminées.
