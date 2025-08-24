Eure : un garage abritant des voitures de collection ravagé par les flammes à Vexin-sur-Epte

Les sapeurs-pompiers sont intervenus en fin de matinée, ce samedi, pour un violent incendie dans le garage d'un habitant de Vexin-sur-Epte (Eure). L’habitation voisine a pu être sauvée, mais reste partiellement endommagée.



Il était un peu avant midi, ce samedi 23 août, lorsque les secours ont été alertés d’un départ de feu dans un garage privé de 150 m², rue de la Croix, à Cantiers, commune de Vexin-sur-Epte. À leur arrivée, le bâtiment était déjà entièrement embrasé.



Le sinistre a détruit les sept véhicules qui s’y trouvaient stationnés, dont deux voitures de collection.

L'habitation mitoyenne préservée L’incendie menaçait fortement l'habitation de 100 m² attenante. Grâce à l’action de 16 sapeurs-pompiers, mobilisant trois lances à incendie, les flammes ont été maîtrisées et la maison globalement préservée. Seule une partie du rez-de-chaussée, soit environ 20 m², a été impactée par le feu.



Aucune victime n’est à déplorer. Les occupants de la maison ont toutefois dû être relogés provisoirement dans leur famille.

Les causes du départ de feu restent pour l’heure indéterminées.







