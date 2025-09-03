Eure : un bus se renverse sur la rambarde de l’aire de Vironvay, sur l’A13

Un bus, qui circulait à vide, s’est renversé sur la rambarde de sécurité à hauteur de l’aire de repos de Vironvay, à Saint-Pierre-du-Vauvray (Eure).
Le conducteur et une autre personne, seuls à bord du véhicule, ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers. On ignore pour l’heure s'il y a des blessés.
Les secours sont actuellement mobilisés sur place. Selon nos informations, l’accident n’a pas de conséquence directe sur la circulation de l’autoroute.
Plus d’informations à suivre sur InfoNormandie.
