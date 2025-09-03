Connectez-vous S'inscrire




Eure : un bus se renverse sur la rambarde de l’aire de Vironvay, sur l’A13


Un accident, impliquant un bus, s’est produit ce mercredi 3 septembre, vers 18h15, sur l’autoroute A13 dans le sens Rouen vers Paris. Les secours sont sur place.



Mercredi 3 Septembre 2025 - 18:53



L'accident s'est produit à hauteur de la bretelle de l'aire de repos - Illustration Google Maps
Un bus, qui circulait à vide, s’est renversé sur la rambarde de sécurité à hauteur de l’aire de repos de Vironvay, à Saint-Pierre-du-Vauvray (Eure).

Le conducteur et une autre personne, seuls à bord du véhicule, ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers. On ignore pour l’heure s'il y a des blessés.

Les secours sont actuellement mobilisés sur place. Selon nos informations, l’accident n’a pas de conséquence directe sur la circulation de l’autoroute.

Plus d’informations à suivre sur InfoNormandie.




Eure : un bus se renverse sur la rambarde de l'aire de Vironvay, sur l'A13

