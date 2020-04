En pareil cas, les sapeurs-pompiers ont sollicité l’intervention de la cellule spécialisée en risque chimique et technologique du service départemental d’incendie et de secours (SDIS).



Des mesures ont évidemment été prises immédiatement pour empêcher le produit de se répandre dans les égouts et écarter ainsi tout risque de pollution, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Un périmètre sécurité a été mis en place et la route près du rond-point de Caër a été fermée et déviée jusqu’en fin d’après-midi. Le dépotage des fûts abîmés a été confié à une société spécialisée.