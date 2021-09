Eure : six blessés dans une collision impliquant trois voitures à Conches-en-Ouche

Les blessés sont trois femmes de 25, 52 et 81 ans, une fillette de 9 ans et deux hommes de 68 et 82 ans.



L'intervention a mobilisé vingt sapeurs-pompiers avec six véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) venus d'Evreux, Conches-en-Ouche, Breteuil, Caugé et La Neuve-Lyre.



La route a été coupée le temps des opérations de secours et des constatations réalisées par la gendarmerie.