Eure : six blessés dans un accident mettant en cause trois véhicules à Perruel, près de Vascoeuil

Six personnes ont été blessées dans un accident de la route qui a impliqué trois véhicules à Perruel, dans l’Eure.



La collision s’est produite hier, lundi 13 janvier vers 18 heures, rue du Général de Gaulle. Il s’agit en fait de la Départementale 1 qui relie Vascoeuil et Perriers-sur-Andelle.



Les sapeurs-pompiers ont pris en charge six victimes, légèrement blessées (la septième est indemne) qui ont été transportées au CHU Charles-Nicolle à Rouen.



La gendarmerie s’est chargée des constatations qui permettront d’établir les circonstances de l’accident.



La circulation s’est effectuée sur une voie le temps de l’intervention des secours et de l’enlèvement est véhicules.



Treize sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux, avec plusieurs ambulances.