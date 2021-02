Eure : les sapeurs-pompiers au secours d’un cheval en difficulté dans un champ marécageux

Les sapeurs-pompiers de l’Eure sont intervenus, ce lundi 8 février, en fin d’après-midi. Verneuil-d’Avre et d’Iton, pour porter assistance à un cheval couché sur le flanc dans une zone marécageuse.



L’équidé, qui se trouvait dans un champ en bordure de l’avenue du général de Gaulle, ne parvenait pas à se remettre sur jambes.



Venue de Gisors, l’équipe animalière du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) a été chargée de relever délicatement l’animal avec un engin agricole. Une opération compliquée compte tenu de l’accès difficile de l’endroit, relatait ce matin un officier du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis27).



Le cheval a été examiné par un vétérinaire.