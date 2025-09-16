Eure : la vigilance sécheresse officiellement levée

La préfecture de l’Eure annonce, ce mardi 16 septembre, la levée de la vigilance sécheresse instaurée depuis le 14 août sur cinq secteurs du département (Risle amont, Charentonne, Avre amont, Iton amont et aval).



Les récentes précipitations ont permis le retour des débits des cours d’eau au-dessus des seuils critiques, une amélioration renforcée par la baisse des températures et la diminution des usages domestiques de l’eau.



Le préfet Charles Giusti appelle toutefois les habitants à maintenir des pratiques sobres afin de préserver les nappes souterraines, certaines zones, comme l’Iton, restant fragiles.



Des informations actualisées sont disponibles sur vigieau.gouv.fr.