Eure : la vigilance sécheresse officiellement levée


Les récentes pluies et la baisse des températures permettent de lever la vigilance sécheresse dans l’Eure, mais la préfecture appelle toujours à une utilisation économe de l’eau.



Mardi 16 Septembre 2025 - 18:16



La rivière l’Iton à Arnières-sur-Iton
La préfecture de l’Eure annonce, ce mardi 16 septembre, la levée de la vigilance sécheresse instaurée depuis le 14 août sur cinq secteurs du département (Risle amont, Charentonne, Avre amont, Iton amont et aval).

Les récentes précipitations ont permis le retour des débits des cours d’eau au-dessus des seuils critiques, une amélioration renforcée par la baisse des températures et la diminution des usages domestiques de l’eau.

Le préfet Charles Giusti appelle toutefois les habitants à maintenir des pratiques sobres afin de préserver les nappes souterraines, certaines zones, comme l’Iton, restant fragiles.

Des informations actualisées sont disponibles sur vigieau.gouv.fr.




Mots clés : eau, Eure, préfecture, rivières, sécheresse




