Eure : il retourne en prison après avoir frappé et menacé de mort sa conjointe

Arrivés sur place, les gendarmes constatent que le mis en cause est alcoolisé. Il est interpellé. Compte tenu de son état, il est alors conduit pour examen à l’hôpital de Bernay.



En cours de route, il ne se prive pas pour insulter et injurier les militaires et proférer des menacer envers sa conjointe. Il récidive à l’hôpital et sur le chemin du retour vers la brigade de gendarmerie où il sera placé en garde à vue.



Entendu ce jeudi matin par les gendarmes, après dégrisement, il a été déféré devant le magistrat de permanence au parquet d’Évreux. Il s’est vu notifier une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel pour violences volontaires aggravées et outrages sur personne d’épisode l’autorité publique.



En état de récidive, il a été condamné à 15 mois de prison et à 3 autres mois suite à la révocation d’un sursis. Le tribunal a délivré à son encontre un mandat de dépôt.