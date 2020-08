Eure : deux morts dans la voiture enroulée contre un arbre près de Conches-en-Ouche

Un accident de la route a fait deux morts mercredi matin dans l'Eure. Les sapeurs-pompiers ont été alertés vers 9 heures, pour se rendre sur la route départementale 830 où un grave accident impliquant un seul véhicule venait de se produire à hauteur de la nouvelle commune Le Val Doré (1), tout près de Conches-en-Ouche.



La voiture s'était écrasée contre un arbre et le conducteur et son passager étaient incarcérés à l'intérieur, mortellement blessés, relate à infoNormandie, un officier du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis). Les deux victimes ont été désincarcérées par les sapeurs-pompiers qui n'ont rien pu faire, malgré leurs efforts, pour les ramener à la vie. Le décès des deux hommes a été constaté par le médecin du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) venu sur place.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Elle devra déterminer dans quelles circonstances le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule.



(1) Le Val Doré est une commune nouvelle qui regroupe Le Fresne, le Mesnil-Hardray et Orvaux depuis le 1er janvier 2018.