Eure : deux maisons mitoyennes endommagées dans un incendie à Piseux, les occupants relogés

La chaudière à bois serait à l’origine de l’incendie qui s’est déclaré ce mardi 3 novembre vers 15 heures dans une maison mitoyenne, allée de la Moussellerie à Piseux (Eure).



Toujours est-il qu’à l’arrivée des sapeurs-pompiers la toiture de l’habitation de 100 m2 était embrasée. Trois lances ont été nécessaires pour maîtriser et empêcher le feu de se propager.



Au plus fort de l’intervention, qui s’est terminée vers minuit et demi, vingt-et-un sapeurs-pompiers venus de Verneuil, Breteuil, Louviers et Conches ont été engagés.



Aucune victime n’est à déplorer. Les occupants des deux maisons mitoyennes, soit quatre personnes, ont été relogés.