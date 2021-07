Eure : deux maisons endommagées par un incendie de hangar à Criquebeuf-sur-Seine

Dix-huit sapeurs-pompiers de l'Eure (1) et trois lances à incendie : tels sont les moyens engagés cette nuit de lundi à mardi à Criquebeuf-sur-Seine, pour circonscrire un incendie.



Le centre de traitement des appels du centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis) a été alerté vers 1 heure du matin qu'un bâtiment était en train de brûler, rue de Quatre Agés. Sur place, en effet, le hangar d'une centaine de mètres carrés était embrasé et le feu s'était attaqué aux toitures de deux habitations voisines, une maison de 80 m2 et une de 250 m2 environ.



Trois lances ont été mises en oeuvre, d'abord pour contenir le sinistre puis empêcher davantage la progression de l'incendie.



Les occupants d'une des maisons impactées ont dû être relogés dans la nuit.



Aucune victime n'est à déplorer. Quant à l'origine du départ de feu, elle est pour l'heure inconnue.



(1) - Pont-de-l'Arche, Louviers, Elbeuf, Etrépagny et Caugé