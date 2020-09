Eure : deux femmes intoxiquées par les fumées dans un incendie à Val-de-Reuil

Deux femmes, légèrement intoxiquées par les fumées ont été transportées aux urgences de l’hôpital des Feugrais, près d’Elbeuf (Seine-Maritime).



Deux familles, soit quatre adultes et six enfants, ont dû être relogés provisoirement, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis27).



Dix-huit sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention.