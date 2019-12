Eure : deux enfants parmi les victimes d’un accident de la route au Thil-en-Vexin

Une collision entre deux véhicules a fait cinq victimes, ce samedi vers 17 heures rue Grande au Thil-en-Vexin (Eure).



Les sapeurs-pompiers des Andelys et d’Étrepagny ont pris en charge, dans une des voitures impliquées, deux femmes de 26 et 47 ans et deux fillettes de 3 ans et de 7 mois.



Toutes ont été transportées, en urgence relative, à l’hôpital de Pontoise (Val d’Oise). Le conducteur du second véhicule, un homme de 62 ans, a également été pris en charge par les secours.



L’enquête devra déterminer les circonstances de l’accident.