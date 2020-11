Eure : deux blessés dans un incendie de maison cette nuit à Fresney

Cette nuit, vers 2h30, les sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir pour un incendie de maison à Fresney, une commune située entre Pacy et Saint-André-de-l’Eure. A leur arrivée, rue de la Mare au Chêne, la toiture était partiellement embrasée. L’extinction du feu a nécessité deux lances, relate le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis27).



Les occupants de l’habitation, une femme de 24 ans et un homme de 25 ans ont été légèrement blessés. Après un premier examen sur place par les secours, ils ont été transportés au centre hospitalier f’Évreux.



L’intervention a mobilisé vingt sapeurs-pompiers de Saint-André de l’Eure, Pacy-sur-Eure, Conches-en-Ouche et Louviers.



L’origine du départ de feu reste à déterminer.