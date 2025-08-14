Eure. Une remorque contenant du papier et du plastique s'enflamme chez Green Recycl' au Val d’Hazey

Le sinistre menaçait de se propager à une zone de stockage voisine. Deux lances à eau ont été établies en protection, tandis que deux lances à mousse étaient déployées pour attaquer directement le feu. La remorque a pu être déplacée à l’écart, ce qui a permis de maîtriser rapidement l’incendie et d'éviter toute propagation.



L’origine du départ de feu reste indéterminée. Au total, 16 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur l’opération.