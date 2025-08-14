Eure. Une remorque contenant du papier et du plastique s'enflamme chez Green Recycl' au Val d’Hazey

Les sapeurs-pompiers de l’Eure sont intervenus, ce mercredi 13 août, vers 19 h 30, rue Jean-de-Becker-Rémy, à Val d'Hazey, près de Gaillon, au sein de la société Green Recyclage, spécialisée dans la collecte et la valorisation de déchets non dangereux. Une remorque de poids lourd, contenant divers matériaux (papier, plastiques et ferraille), venait de s’embraser.
Le feu éteint avec des lances à mousse
Le sinistre menaçait de se propager à une zone de stockage voisine. Deux lances à eau ont été établies en protection, tandis que deux lances à mousse étaient déployées pour attaquer directement le feu. La remorque a pu être déplacée à l’écart, ce qui a permis de maîtriser rapidement l’incendie et d'éviter toute propagation.
L’origine du départ de feu reste indéterminée. Au total, 16 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur l’opération.
