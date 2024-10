Eure. Une jeune fille de 17 ans intoxiquée au monoxyde de carbone près d'Elbeuf

Si l’incident s’était produit plus tard dans la nuit, les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves pour les trois occupants de la maison. Le monoxyde de carbone est un gaz inodore et incolore qui peut provoquer la mort.



Les secours attirent l’attention sur le risque d’utiliser un groupe électrogène dans un espace totalement fermé et démuni de tout système d’évacuation et d’aération.