Eure. Un incendie détruit un hangar de 500 m² sur le site de Destock Mobil à Garennes-sur-Eure

Les sapeurs-pompiers de plusieurs centres d'incendie et de secours de l'Eure ont été mobilisés ce mùardi 18 mars, en fin d'après-midi, dans l'enceinte de la société Destock Mobil à Garennes-sur-Eure.



Peu avant 17h30, un violent incendie s'est déclaré dans un hangar métallique situé en bordure de la route de Bueil et abritant du matériel destiné à l'entretien et à la réparation de mobil home. Le bâtiment de 500 m2 environ était entièrement embrasé à l'arrivée des premiers secours et il y avait un fort risque de propagation aux mobil homes stationnés dans le périmètre.