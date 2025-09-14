Eure. Un enfant de 5 ans alerte les secours lors d’un départ de feu à Val-d’Hazey, près de Gaillon

Un enfant de 5 ans a déclenché les secours samedi soir à Val-d’Hazey, près de Gaillon (Eure). Vers 20h45, il a prévenu les sapeurs-pompiers en composant le 18 pour signaler un départ de feu dans la maison familiale, rue Saint-Georges.
À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un feu de friteuse, déjà maîtrisé par les occupants. Deux femmes de 41 et 43 ans ont été légèrement brûlées aux jambes et transportées en urgence relative vers les hôpitaux d’Évreux et de Vernon.
Un sang-froid remarquable
Le jeune garçon, indemne, a fait preuve d’un sang-froid remarquable salué par les pompiers.
Treize soldats du feu, venus de Vernon, Les Andelys et Gaillon, ainsi qu’une équipe du SMUR de Vernon et la gendarmerie, ont été mobilisés sur l’intervention.
