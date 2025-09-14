Eure. Un enfant de 5 ans alerte les secours lors d’un départ de feu à Val-d’Hazey, près de Gaillon

Un garçonnet de 5 ans a prévenu les pompiers alors qu’un feu de friteuse venait de se déclarer dans le logement familial, à Val-d’Hazey. Lui est indemne, mais deux femmes ont été légèrement brûlées.