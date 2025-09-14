Connectez-vous S'inscrire




Eure. Un enfant de 5 ans alerte les secours lors d’un départ de feu à Val-d’Hazey, près de Gaillon


Un garçonnet de 5 ans a prévenu les pompiers alors qu’un feu de friteuse venait de se déclarer dans le logement familial, à Val-d’Hazey. Lui est indemne, mais deux femmes ont été légèrement brûlées.



Dimanche 14 Septembre 2025 - 09:22



L’enfant a eu le réflexe de composer le 18 - photo infonormandie
L’enfant a eu le réflexe de composer le 18 - photo infonormandie
Un enfant de 5 ans a déclenché les secours samedi soir à Val-d’Hazey, près de Gaillon (Eure). Vers 20h45, il a prévenu les sapeurs-pompiers en composant le 18 pour signaler un départ de feu dans la maison familiale, rue Saint-Georges.

À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un feu de friteuse, déjà maîtrisé par les occupants. Deux femmes de 41 et 43 ans ont été légèrement brûlées aux jambes et transportées en urgence relative vers les hôpitaux d’Évreux et de Vernon.

Un sang-froid remarquable

Le jeune garçon, indemne, a fait preuve d’un sang-froid remarquable salué par les pompiers.

Treize soldats du feu, venus de Vernon, Les Andelys et Gaillon, ainsi qu’une équipe du SMUR de Vernon et la gendarmerie, ont été mobilisés sur l’intervention.
 




Mots clés : Eure, faits divers, incendie, pompiers, Val d’Hazey



Tentative de vol par effraction au Vésinet (Yvelines) : trois jeunes mis en fuite par la victime et interpellés

14/09/2025

Eure. Un enfant de 5 ans alerte les secours lors d’un départ de feu à Val-d’Hazey, près de Gaillon

14/09/2025

Yvelines. Disparition inquiétante à Chatou : la police recherche Hervé Bernard

13/09/2025

Seine-Maritime : un piéton grièvement blessé, percuté par un poids lourd ce matin à Lillebonne

13/09/2025

Yvelines : trois adolescents de 15 et 16 ans interpellés après un cambriolage au Vésinet

13/09/2025

Le Havre : le tribunal judiciaire invite le public à un faux procès pour les Journées du patrimoine

13/09/2025

Mort devant la discothèque « La Winery » à Évreux : le conducteur mis en examen pour meurtre et placé en détention

12/09/2025

Yvelines : le maire de Mantes-la-Jolie s’oppose au projet de village pour mineurs non accompagnés et lance une pétition

12/09/2025

Un bus Teor s'embrase à Canteleu, près de Rouen : les passagers sont sains et saufs

12/09/2025

Piégé par la balise GPS, un voleur de vélo électrique est géolocalisé (et interpellé) à Saint-Etienne-du-Rouvray

12/09/2025

Quatre blessés dans un face-à-face entre deux véhicules à Miserey (Eure)

12/09/2025

Une conduite de gaz arrachée à Évreux : huit habitants évacués par précaution

12/09/2025

Accident sur la D6382 : quatre blessés légers près du Havre (Seine-Maritime)

12/09/2025

Elle perd le contrôle de sa voiture en centre-ville d’Évreux : deux adolescents blessés

12/09/2025

Politique. Bruno Retailleau invité d'Hervé Morin à la fête de la Pomme 2025 dans l'Eure

11/09/2025

Normandie : trafic ferroviaire interrompu cet après-midi sur les lignes Paris-Cherbourg et Paris-Granville

11/09/2025

Breteuil (Eure) : une soirée entre folk et jazz avec Audrey Tesson et The Monkey Tonk

11/09/2025

Le conducteur contrôlé à Lillebonne cumule les délits : défaut de permis, positif à l'alcool et aux stupéfiants

11/09/2025

Délestée de 8 000€ et de ses bijoux, une nonagénaire victime d’un vol par « fausse qualité » près de Rouen

11/09/2025

Le Havre : une automobiliste de 21 ans arrêtée pour conduite en état d’ivresse

11/09/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie

Rouen : poursuivi par la police, un conducteur sans permis provoque un violent accident sur les quais

08/09/2025 -

Manifestations de ce mercredi 10 septembre en Seine-Maritime : le préfet annonce des mesures de sécurité renforcées

09/09/2025 -

Eure. Leur voiture fait des tonneaux : deux jeunes blessés, dont un grièvement, cette nuit à Piseux

07/09/2025 -

Un accident mortel en gare de Pont-de-l’Arche perturbe le trafic des trains sur la ligne Paris -Rouen - Le Havre

09/09/2025 -

Elle perd le contrôle de sa voiture en centre-ville d’Évreux : deux adolescents blessés

12/09/2025 -

Accident mortel sur la ligne Paris - Granville à L’Aigle : la circulation des trains a repris progressivement dans la soirée

10/09/2025 -

Mouvement "Bloquons tout" du 10 septembre : perturbations attendues sur le réseau Nomad Car en Normandie

09/09/2025 -

Seine-Maritime : collision entre un camion de pompiers et une voiture à Bolbec, deux enfants hospitalisés par précaution

08/09/2025 -

Eure : une conductrice grièvement blessée après avoir percuté un mur à Burey

08/09/2025 -

Normand’e-Santé victime d’une cyberattaque : des données d’identité de patients compromises, pas de dossiers médicaux

08/09/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen