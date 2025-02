Eure. Quatre blessés légers dans une collision entre une voiture, une moto et des piétons

Lundi 17 Février 2025 à 10:08 -

Deux adolescents de 14 et 17 ans, ainsi que deux femmes de 51 et 75 ans ont été transportés, en urgence relative, à l’hôpital d’Évreux et à la clinique Pasteur. L’accident s’est produit à Épreville-près-Le-Neubourg, dimanche.



Un accident de la circulation a fait quatre blessés ce dimanche 16 février à Épreville-près-le-Neubourg, dans l’Eure. Peu après 14h30, les secours sont intervenus route de Nassandres, après une collision impliquant une voiture de tourisme, une moto de 50 cm³ et deux piétons, dans des circonstances que l’enquête devra établir.

Les blessés transportés à l’hôpital d’Évreux Les sapeurs-pompiers ont pris en charge quatre victimes : un jeune homme de 17 ans, pilote de la moto, sa passagère âgée de 14 ans, ainsi que deux piétonnes de 75 et 51 ans. Tous, légèrement blessés, ont été transportés vers le centre hospitalier d’Évreux et, pour l’adolescente, vers la clinique Pasteur d’Évreux.



La gendarmerie a procédé aux constatations et à la sécurisation des lieux durant les opérations de secours, qui ont mobilisé 16 sapeurs-pompiers.





