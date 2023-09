Eure. Quatre blessés dans un accident entre deux voitures sur l'A131 vers Tancarville

Les autres blessés, tous en urgence relative, sont un homme de 21 ans, conducteur de l'un des véhicules, un homme de 64 ans, conducteur du second véhicule et un homme de 49 ans. Ils ont été transportés par les sapeurs-pompiers dans des hôpitaux du secteur (Brionne, Le Havre et Pont-Audemer).



L'autoroute a été fermée dans le sens Paris - Le Havre le temps des opérations de secours qui ont mobilisé, jusqu'à 11h30, treize sapeurs-pompiers ainsi que les SMUR de Lillebonne et de Pont-Audemer.



La gendarmerie, chargée des constatations, a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de l'accident.