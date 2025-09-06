Eure : Mérey se dote de caméras de vidéosurveillance pour la sécurité des habitants

La commune de Mérey, près de Pacy-sur-Eure, va s'équiper de vidéoprotection. Au moins cinq caméras vont être installées le long de la route de Pacy. Les travaux se dérouleront du 22 au 26 septembre.