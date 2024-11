Eure. Le sous-sol d’une maison ravagé par le feu : la chaudière à fioul en cause

Selon les premiers éléments, la chaudière à fioul serait à l’origine du départ de feu. Le sous-sol était entièrement embrasé à l’arrivée des secours et le rez-de-chaussée et l’étage de l’habitation enfumés.



Les trois occupants avaient évacué les les lieux. Ils sont indemnes.



Treize sapeurs pompiers de Gaillon et Acquigny ont été mobilisés une partie de la soirée.