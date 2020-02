Eure. Incendie dans une usine classée Seveso à Rugles : les salariés évacués, aucune victime

Pour éteindre l’incendie et empêcher tout risque de propagation, les sapeurs-pompiers ont fait usage d’une lance à mousse et déployé deux autres lances en protection.



Une douzaine de salariés présents dans le bâtiment ont été évacués le temps de l’intervention. Aucune victime n’est à déplorer.



Le plan d’opération interne (POI) a été déclenché par l’industriel. De leur côté, les secours ont sollicité l’intervention d’une équipe spécialisée en risques chimiques et technologiques.



Aucune mesure de chômage technique n’est envisagée. En revanche, la production sera impactée par cet incident, souligne-t-on au centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).