Eure. Elle saute dans la Seine pour tenter de récupérer son chien, tous deux sont indemnes

Quant à l'animal, toujours dans l'eau, il a été récupéré par une équipe de "sauveteurs de surface" venus avec une embarcation du centre de secours et d'incendie de Pont-Audemer.



Les plongeurs des sapeurs-pompiers de Pacy-sur-Eure et de Vernon ont également été engagés, ainsi qu'un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) de Quillebeuf.



Plus de peur que de mal pour la quinquagénaire et son animal de compagnie, tous deux sains et saufs.