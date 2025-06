Eure. Contrôle routier aux abords de la BA 105 : cinq conducteurs positifs aux stupéfiants ou à l’alcool

Cette opération coordonnée visait trois objectifs principaux : dissuader les comportements délinquants aux abords de ce site sensible, lutter contre les conduites addictives sur la route nationale 13, axe structurant du territoire et enfin sensibiliser les usagers de la route par une action de prévention visible, détaille la gendarmerie.



Au total, près de 100 véhicules et conducteurs ont été contrôlés. Les forces de l’ordre ont constaté plusieurs infractions, dont quatre conduites sous l’emprise de stupéfiants, ayant entraîné l’immobilisation des véhicules concernés, ainsi qu'une conduite en état d’ivresse.



L’ensemble des contrevenants fera l’objet de suites judiciaires.