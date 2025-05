Eure. Collision sur la Seine entre un jet-ski et un bateau de plaisance : un mort et une femme en urgence absolue

Les secours ont été prévenus au milieu de la nuit de vendredi à samedi qu’une collision venait d’avoir lieu sur la Seine, entre un bateau de plaisance et un jet-ski au niveau de Saint-Pierre d’Autils, entre Vernon et Gaillon (Eure).



À leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont dénombré trois victimes, deux étaient à bord du bateau et une sur le jet-ski. Dans le choc, toutes avaient chuté à l’eau



Le bateau a été localisé à la dérive, tandis que des recherches ont été déclenchées dans le fleuve au moyen d’un drone. Le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27) a déployé trente sapeurs-pompiers dont des équipes de plongeurs et de sauveteurs aquatiques. Les trois naufragés ont finalement été retrouvés et ramenés sur la berge.