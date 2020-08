Eure : 9 kg de chocolat et l’attirail du parfait cambrioleur découverts dans la voiture volée

« À être trop gourmand on finit par se faire prendre la main... dans le chocolat ». Les gendarmes de l’Eure, à l’origine de cette jolie formule sur leur page Facebook, savent de quoi ils parlent.



Il y a quelques jours, les militaires du peloton de surveillance et d’intervention (PSIG) d’Évreux, sont en patrouille à Verneuil-d’Avre-et-d’Iton, une commune située au sud du département. Au passage, avenue Maurice-de-Vlaminck, leur attention est attirée par une voiture qui est signalée volée. Cette dernière est alors placée sous étroite surveillance, via un message radio destiné à toutes les unités.