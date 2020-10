Eure : 40 sapeurs-pompiers et trois lances pour venir à bout d'un incendie chez Howa Tramico à Brionne

Sans tarder, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis) a mobilisé de gros moyens, en raison des risques de propagation à d'autres bâtiments dont certains contiennent des produits toxiques, en particulier du toluène di-isocyanate.



Au plus fort de l'intervention, quarante hommes ont lutté contre l'incendie à l'aide de trois lances. Il s'agit de soldats du feu venus de huit casernes de la région : Brionne, Bernay, Le Neubourg, Pont-Audemer, Bourgtheroulde, Beaumesnil, Pont-Authou et Louviers. Ils ont été mobilisés jusqu'à la fin de l'intervention, à 12h30.



Au préalable, cinquante employés de l'usine avaient été évacués par précaution.



Le sinistre n'a eu aucune conséquence en terme de risque environnementale, selon l'officier de garde au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis27). De même, toujours selon lui, il n'y a pas eu d'impact sur la circulation des trains (la voie ferrée passe à proximité) et sur le fonctionnement de l'usine qui n'aura pas à recourir à une mesure de chômage technique.