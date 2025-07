Étretat : six cavaliers de la Garde républicaine mobilisés tout l’été pour sécuriser le littoral

Depuis le 16 juillet et jusqu’au 25 août 2025, six chevaux de la Garde républicaine sont déployés dans le secteur d’Étretat (Seine-Maritime) dans le cadre du dispositif de sécurité estival de la gendarmerie nationale. Montés par des gendarmes, des réservistes et des cavaliers de la Garde, ces patrouilles équestres permettent une meilleure surveillance d’un site naturel très fréquenté et difficilement accessible en véhicule, notamment en bord de falaise.



Ce renfort à cheval complète l’action des brigades locales et des effectifs supplémentaires affectés pour l’été dans cette zone touristique très fréquentée.