Espèces nuisibles : l’ARS Normandie appelle à la vigilance face aux risques pour la santé cet été

La berce du Caucase : brûlures garanties

L’ambroisie : un fléau allergisant

Originaire d’Asie, la berce du Caucase est bien implantée en Normandie, notamment en Seine-Maritime et dans le Calvados. Sa sève, en contact avec la peau et exposée au soleil, provoque de graves brûlures. Elle pousse principalement dans les zones humides et délaissées (berges, fossés, friches).➡️ Plus d’infos : Berce du Caucase – ARS Normandie Encore peu présente en Normandie, l’ambroisie se développe sur des terrains nus ou remaniés, notamment près des voies de communication et dans certains jardins. Très allergisante, elle est à surveiller de près : le signalement précoce permet une lutte plus efficace.➡️ Signalement : signalement-ambroisie.atlasante.fr