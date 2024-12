Entre Paris et la Normandie, l’autoroute A13 adopte le flux libre : ce qui change

C’est fait. 80% des trajets de l’axe Paris-Normandie (A13 – A14) sont depuis ce mardi matin réalisés en flux libre et 100% demain mercredi.



La nuit dernière, les cinq barrières de péage de l’autoroute A13 entre Poissy et Caen (Buchelay, Heudebouville, Incarville, Beuzeville et Dozulé) ont basculé en flux libre. La nuit prochaine, ce sont les péages des entrées et sorties de l’A13 entre Rouen et Caen qui seront transformés.