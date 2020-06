Enlèvement à Mantes-la-Jolie : le bébé d’un an a été retrouvé sur la route de l’Italie, ce matin

Les forces de l’ordre ont engagé une course de vitesse pour retrouver au plus vite un bébé d’un an qui avait été enlevé par son père à Mantes-la-Jolie (Yvelines). L’enfant a été retrouvé sain et sauf en Côte d’Or.



Cette nuit de mercredi à jeudi, vers 2 heures, les services de police des Yvelines sont avisés qu’un homme a enlevé son enfant au domicile de son ex-conjointe, boulevard Sully à Mantes-la-Jolie. Le mis en cause a par ailleurs dérobé le téléphone portable et a tenté de renverser la mère de famille en quittant les lieux, relate une source policière.