Energie. 4 400 panneaux photovoltaïques installés sur le site du centre hospitalier d’Évreux

La structure repose sur des pieux, évitant toute artificialisation des sols. Cette conception permet de préserver les espaces verts et de maintenir l’écopâturage déjà en place sur le site hospitalier.



Autre gage de durabilité : les panneaux utilisés sont recyclables à 96 %. Et dans 25 ans, à l’issue du contrat de concession, l’hôpital pourra choisir de conserver l’installation ou de demander à IDEX de remettre le terrain en état.



Ce projet illustre la volonté du centre hospitalier Eure-Seine de conjuguer sobriété énergétique, respect de l’environnement et maîtrise des coûts. Une démarche d’autant plus significative que les hôpitaux, gros consommateurs d’électricité, font face à une hausse continue du prix de l’énergie