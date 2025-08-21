Energie. 4 400 panneaux photovoltaïques installés sur le site du centre hospitalier d’Évreux

IDEX a déployé une centrale solaire sur trois hectares appartenant au centre hospitalier Eure-Seine. Une installation qui couvrira près d’un quart de la consommation électrique de l’établissement.
Derrière l’hôpital d’Évreux, sur une parcelle de trois hectares jusqu’alors inexploitable, s’étendent désormais 4 400 panneaux photovoltaïques. L’opération, pilotée par le groupe IDEX, marque une étape importante dans la transition énergétique du centre hospitalier Eure-Seine.
Derrière l’hôpital d’Évreux, sur une parcelle de trois hectares jusqu’alors inexploitable, s’étendent désormais 4 400 panneaux photovoltaïques. L’opération, pilotée par le groupe IDEX, marque une étape importante dans la transition énergétique du centre hospitalier Eure-Seine.
Production ajustée aux besoins
Avec 10 000 m² de surface solaire installée, la centrale devrait produire chaque année 1 860 MWh, soit environ 25 % des besoins en électricité de l’hôpital. Une part significative qui contribuera à alléger la facture énergétique, poste budgétaire stratégique pour un établissement de santé.
L’électricité produite est directement injectée dans le réseau interne. Aucun dispositif de stockage n’est nécessaire, car les pics de production coïncident avec les périodes de forte consommation, notamment l’été, lorsque la climatisation sollicite davantage le réseau, indiquent les concepteurs du projet.
En complément, des ombrières photovoltaïques ont été installées sur le parking du personnel, offrant à la fois protection des véhicules et production d’énergie verte.
L’électricité produite est directement injectée dans le réseau interne. Aucun dispositif de stockage n’est nécessaire, car les pics de production coïncident avec les périodes de forte consommation, notamment l’été, lorsque la climatisation sollicite davantage le réseau, indiquent les concepteurs du projet.
En complément, des ombrières photovoltaïques ont été installées sur le parking du personnel, offrant à la fois protection des véhicules et production d’énergie verte.
Une installation respectueuse de l’environnement
La structure repose sur des pieux, évitant toute artificialisation des sols. Cette conception permet de préserver les espaces verts et de maintenir l’écopâturage déjà en place sur le site hospitalier.
Autre gage de durabilité : les panneaux utilisés sont recyclables à 96 %. Et dans 25 ans, à l’issue du contrat de concession, l’hôpital pourra choisir de conserver l’installation ou de demander à IDEX de remettre le terrain en état.
Ce projet illustre la volonté du centre hospitalier Eure-Seine de conjuguer sobriété énergétique, respect de l’environnement et maîtrise des coûts. Une démarche d’autant plus significative que les hôpitaux, gros consommateurs d’électricité, font face à une hausse continue du prix de l’énergie
Autre gage de durabilité : les panneaux utilisés sont recyclables à 96 %. Et dans 25 ans, à l’issue du contrat de concession, l’hôpital pourra choisir de conserver l’installation ou de demander à IDEX de remettre le terrain en état.
Ce projet illustre la volonté du centre hospitalier Eure-Seine de conjuguer sobriété énergétique, respect de l’environnement et maîtrise des coûts. Une démarche d’autant plus significative que les hôpitaux, gros consommateurs d’électricité, font face à une hausse continue du prix de l’énergie
Inauguration le jeudi 4 septembre
L’inauguration de la centrale, prévue jeudi 4 septembre, se déroulera en présence de Charles Guisti, préfet de l’Eure, de Jérôme Rifflet, directeur du CH Eure-Seine, de François Ouzilleau, président du conseil de surveillance de l’hôpital, et d’Édouard Roblot, directeur d’IDEX Énergies Solaires, l’entreprise à l’origine du projet.