Connectez-vous S'inscrire

Energie. 4 400 panneaux photovoltaïques installés sur le site du centre hospitalier d’Évreux


Le Centre hospitalier Eure-Seine inaugurera jeudi 4 septembre sa nouvelle centrale solaire, installée derrière l’établissement ébroïcien. Avec 4 400 panneaux photovoltaïques déployés sur trois hectares, l'hôpital franchit une étape décisive vers l’autonomie énergétique et la transition écologique.



Jeudi 21 Août 2025 - 15:17



Energie. 4 400 panneaux photovoltaïques installés sur le site du centre hospitalier d’Évreux
IDEX a déployé une centrale solaire sur trois hectares appartenant au centre hospitalier Eure-Seine. Une installation qui couvrira près d’un quart de la consommation électrique de l’établissement.

Derrière l’hôpital d’Évreux, sur une parcelle de trois hectares jusqu’alors inexploitable, s’étendent désormais 4 400 panneaux photovoltaïques. L’opération, pilotée par le groupe IDEX, marque une étape importante dans la transition énergétique du centre hospitalier Eure-Seine.

Production ajustée aux besoins

Avec 10 000 m² de surface solaire installée, la centrale devrait produire chaque année 1 860 MWh, soit environ 25 % des besoins en électricité de l’hôpital. Une part significative qui contribuera à alléger la facture énergétique, poste budgétaire stratégique pour un établissement de santé.

L’électricité produite est directement injectée dans le réseau interne. Aucun dispositif de stockage n’est nécessaire, car les pics de production coïncident avec les périodes de forte consommation, notamment l’été, lorsque la climatisation sollicite davantage le réseau, indiquent les concepteurs du projet.

En complément, des ombrières photovoltaïques ont été installées sur le parking du personnel, offrant à la fois protection des véhicules et production d’énergie verte.
Avec 10 000 m² de surface solaire installée, la centrale devrait produire chaque année 1 860 MWh
Avec 10 000 m² de surface solaire installée, la centrale devrait produire chaque année 1 860 MWh

Une installation respectueuse de l’environnement

La structure repose sur des pieux, évitant toute artificialisation des sols. Cette conception permet de préserver les espaces verts et de maintenir l’écopâturage déjà en place sur le site hospitalier.

Autre gage de durabilité : les panneaux utilisés sont recyclables à 96 %. Et dans 25 ans, à l’issue du contrat de concession, l’hôpital pourra choisir de conserver l’installation ou de demander à IDEX de remettre le terrain en état.

Ce projet illustre la volonté du centre hospitalier Eure-Seine de conjuguer sobriété énergétique, respect de l’environnement et maîtrise des coûts. Une démarche d’autant plus significative que les hôpitaux, gros consommateurs d’électricité, font face à une hausse continue du prix de l’énergie

Inauguration le jeudi 4 septembre

L’inauguration de la centrale, prévue jeudi 4 septembre, se déroulera en présence de Charles Guisti, préfet de l’Eure, de Jérôme Rifflet, directeur du CH Eure-Seine, de François Ouzilleau, président du conseil de surveillance de l’hôpital, et d’Édouard Roblot, directeur d’IDEX Énergies Solaires, l’entreprise à l’origine du projet.





Mots clés : centrale solaire, centre hospitalier, énergie, Eure, Evreux

              


En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications

L'info en continu

Energie. 4 400 panneaux photovoltaïques installés sur le site du centre hospitalier d’Évreux

21/08/2025

Rouen : un chauffard alcoolisé tente d’échapper à un contrôle routier, il termine sa course dans une voiture en stationnement

21/08/2025

Yvelines. Recherché par la police, l'automobiliste est intecepté aux Mureaux après une course-poursuite sur l’A13

21/08/2025

Un bruit suspect alerte un riverain : la police arrête deux suspects dans un parking souterrain à Rouen

20/08/2025

La RN12 coupée à la circulation pour environ deux heures suite à un accident ce matin dans l’Eure-et-Loir

20/08/2025

Rouen : deux cambrioleurs surpris par la police les bras chargés de bouteilles de vin

20/08/2025

L'adolescent, victime d’un début de noyade sur la plage du Havre, est décédé à l'hôpital

19/08/2025

La RN12 coupée dans les deux sens après un accident à Saint-Maurice-lès-Charencey (Orne)

19/08/2025

Une adolescente victime de violences et du vol de son portable à Evreux : son agresseur interpellé

19/08/2025

Seine-Maritime : une adolescente et ses deux frères secourus en mer à Berneval-le-Grand

18/08/2025

Altercation entre voisins à Évreux : un couple interpellé pour violences volontaires

18/08/2025

Évreux : un automobiliste en situation irrégulière interpellé après des violences sur des policiers

18/08/2025

Braquage lors de la vente d'une moto à Evreux : le supposé acheteur soupçonné de complicité

18/08/2025

Seine-Maritime. Deux blessés dans une collision entre véhicules utilitaires au Havre

18/08/2025

Tentative de vol de carburant dans une entreprise de transport : trois interpellations à Grand-Quevilly

18/08/2025

Verneuil-sur-Avre (Eure) accueille la 3ᵉ édition du festival L’Émoi Sonore

18/08/2025

Rouen : quatre jeunes interpellés après un vol avec violences place du Vieux-Marché

18/08/2025

Les Yvelines : un cambrioleur interpellé en flagrant délit dans une maison à Verneuil-sur-Seine

18/08/2025

Incendie dans une scierie à Saint-Maclou (Eure) : 100 m² de toiture détruits

17/08/2025

Un cheval sauvé après s’être enlisé dans les douves du château du Rebais, aux Bottereaux (Eure)

17/08/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
Les infos les + lues

Trois blessés dans une collision entre trois voitures à Nassandres-sur-Risle, dans l'Eure

17/08/2025 -

L'adolescent, victime d’un début de noyade sur la plage du Havre, est décédé à l'hôpital

19/08/2025 -

Incendie dans une scierie à Saint-Maclou (Eure) : 100 m² de toiture détruits

17/08/2025 -

Une fillette de 5 ans blessée grièvement dans un accident moto-piéton à Duclair, en Seine-Maritime

14/08/2025 -

Un nageur décède à Lion-sur-mer, dans le Calvados, un autre sauvé in extremis

16/08/2025 -

Seine-Maritime : emportés par le courant au large d'Étretat, deux baigneurs secourus par les sapeurs-pompiers

15/08/2025 -

La RN12 coupée à la circulation pour environ deux heures suite à un accident ce matin dans l’Eure-et-Loir

20/08/2025 -

Collision entre trois véhicules à Grand-Couronne : importants ralentissements sur l’A13 et la N138

16/08/2025 -

Les Yvelines : un cambrioleur interpellé en flagrant délit dans une maison à Verneuil-sur-Seine

18/08/2025 -

Sécheresse : cinq rivières de l’Eure placées en vigilance par la préfecture

14/08/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen