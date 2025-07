En Seine-Maritime, leur voiture percute un arbre : deux adolescents blessés à Alvimare

Les secours, soit dix sapeurs-pompiers et trois véhicules de secours routier, ont pris en charge les victimes avec l’appui de la gendarmerie et des services de voirie. Les deux jeunes hommes, âgés de 15 et 17 ans, ont été transportés en urgence relative vers le centre hospitalier de Lillebonne.



L’intervention est désormais terminée, mais l’axe de circulation reste fermé le temps de l’enlèvement du véhicule et des constatations par les forces de l’ordre. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.