En Seine-Maritime et dans l'Eure, le Tour de France a fait vibrer les spectateurs, troublés à Rouen par un homme armé

La Normandie était en jaune ce mardi 8 juillet. La 4ᵉ étape du Tour de France, longue de 174 kilomètres entre Amiens et Rouen, a traversé la Seine-Maritime sous un ciel radieux. Sur le bord des routes, les spectateurs ont répondu présents, parfois dès le matin, pour ne pas manquer le passage de la caravane et du peloton.



À Gournay-en-Bray, on comptait environ 3 000 personnes massées derrière les barrières. Plus loin, à La Neuville-Chant-d’Oisel, quelques centaines de curieux ont profité du passage du Tour. Mais c’est à Rouen que l’ambiance a culminé : près de 10 000 spectateurs dans la ville, dont 6 000 rien que sur le secteur Boulingrin, chaud point de la journée… à plus d’un titre.