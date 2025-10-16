En Normandie , la SNCF autorise 15 jours d'absence aux cheminots sapeurs-pompiers volontaires

« Accorder une disponibilité à un agent, c’est un engagement citoyen fort. »

— Karine Grasset, vice-présidente du SDIS 50

« C’est une reconnaissance forte du rôle essentiel que jouent les sapeurs-pompiers volontaires », salue le lieutenant-colonel Romain Pasqualotti (SDIS 14). Même son de cloche chez Karine Grasset, vice-présidente du SDIS de la Manche : « L’établissement permet aussi à ses agents de monter en compétence et d’assumer de nouvelles responsabilités. »Dans l’Orne, cinq pompiers sont déjà concernés. La colonelle Anne Lamaire salue une convention « déterminante », qui inclut automatiquement les nouveaux volontaires, quel que soit leur niveau de responsabilité.Pour la SNCF, cet engagement s’inscrit dans une logique de solidarité et de résilience nationale. « C’est aussi notre manière d’être présents dans le quotidien comme dans l’urgence », affirme Grégoire Forgeot d’Arc, coordinateur du groupe SNCF en Normandie.