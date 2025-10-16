Connectez-vous S'inscrire





En Normandie , la SNCF autorise 15 jours d'absence aux cheminots sapeurs-pompiers volontaires


À travers des conventions inédites signées avec les cinq SDIS normands, la SNCF entend faciliter l’engagement de ses salariés sapeurs-pompiers volontaires. Une démarche concrète quand on sait que 80% des soldats du feu sont des volontaires en Normandie.



Jeudi 16 Octobre 2025 - 20:18


Les représentants du Sdis76 lors de la signature de la convention ce jeudi 16 octobrte à Rouern - Photo Sdis76
La mobilisation citoyenne passe aussi par les entreprises. Et sur ce terrain, la SNCF en Normandie fait figure de locomotive. En signant avec les cinq services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de la région des conventions locales innovantes, l’opérateur ferroviaire donne un coup d’accélérateur à l’engagement volontaire de ses agents.

15 jours d’absence rémunérée pour s’engager

Déjà signataire d’une convention cadre nationale avec le ministère de l’Intérieur depuis 2024, la SNCF franchit un nouveau cap. Ces accords régionaux permettent à ses salariés, sapeurs-pompiers volontaires, de bénéficier jusqu’à 15 jours d’absence par an, entièrement rémunérés, pour assurer des missions de secours ou suivre des formations.

Un soutien précieux pour les centres d’incendie et de secours (CIS), alors que 80 % des effectifs en Normandie sont composés de volontaires. Et une reconnaissance officielle : la SNCF devient le premier employeur ferroviaire à obtenir le label « Employeur partenaire des sapeurs-pompiers ».

À retenir
    •  80 % des pompiers en Normandie sont volontaires
    •  15 jours/an d’absence rémunérée pour les cheminots engagés
    •   5 SDIS concernés : Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime
    •   1 label : « Employeur partenaire des sapeurs-pompiers »
 

Des vies sauvées

« C’est une reconnaissance forte du rôle essentiel que jouent les sapeurs-pompiers volontaires », salue le lieutenant-colonel Romain Pasqualotti (SDIS 14). Même son de cloche chez Karine Grasset, vice-présidente du SDIS de la Manche : « L’établissement permet aussi à ses agents de monter en compétence et d’assumer de nouvelles responsabilités. »

Dans l’Orne, cinq pompiers sont déjà concernés. La colonelle Anne Lamaire salue une convention « déterminante », qui inclut automatiquement les nouveaux volontaires, quel que soit leur niveau de responsabilité.

Pour la SNCF, cet engagement s’inscrit dans une logique de solidarité et de résilience nationale. « C’est aussi notre manière d’être présents dans le quotidien comme dans l’urgence », affirme Grégoire Forgeot d’Arc, coordinateur du groupe SNCF en Normandie.
« Accorder une disponibilité à un agent, c’est un engagement citoyen fort. »
— Karine Grasset, vice-présidente du SDIS 50

Une dynamique à suivre ?

En pleine crise des vocations, ces conventions pourraient faire école dans d’autres régions et secteurs d’activité. « Par ce geste, la SNCF affirme sa responsabilité sociale », souligne le lieutenant-colonel William Pellouin pour les sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime.

En coulisses, cette démarche donne du souffle aux sapeurs-pompiers normands. Et sur le terrain, elle pourrait bien faire la différence quand chaque minute compte.
 




Mots clés : convention, Eure, sapeurds-pompiers, Seine-Maritime, SNCF, volontariat




16/10/2025

