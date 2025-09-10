Embarqués pour l’Angleterre, 125 migrants secourus au large de Dieppe puis de Boulogne-sur-Mer

En fin de journée, le Flamant a mis à l’eau une embarcation de drome opérationnelle (canot semi-rigide) pour approcher le navire de fortune. Dix personnes ont alors été secourues et déposées sur la plage d’Équihen, dans le Pas-de-Calais, où elles ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers. Les autres passagers ont poursuivi leur route.

Ce n’est que dans la nuit du 9 au 10 septembre que l’ensemble des occupants a finalement demandé assistance. Le Flamant est intervenu et a pris à son bord 115 migrants supplémentaires, débarqués à Boulogne-sur-Mer.

Au total, 125 personnes ont été secourues au cours de cette opération coordonnée par le CROSS Manche