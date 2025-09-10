Connectez-vous S'inscrire




Embarqués pour l’Angleterre, 125 migrants secourus au large de Dieppe puis de Boulogne-sur-Mer


125 migrants ont été secourus au large de Dieppe et de Boulogne-sur-Mer dans la nuit du 9 au 10 septembre, lors d’une opération coordonnée par le CROSS avec le patrouilleur Flamant de la Marine nationale.



Mercredi 10 Septembre 2025 - 15:57



Photo d’illustration Préfecture maritime
Dans la matinée du mardi 9 septembre, un départ d’embarcation de migrants a été signalé au large de Dieppe (Seine-Maritime). Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) a immédiatement mobilisé plusieurs moyens nautiques pour suivre et, si nécessaire, porter assistance à l’embarcation.

Le canot tous temps Sainte-Anne-des-Flots de la station SNSM de Dieppe a été le premier engagé. D’autres moyens ont ensuite été déployés pour se relayer dans la surveillance le long de la côte : le patrouilleur des douanes Jacques Oudart Fourmentin, le semi-rigide Entre deux Baies de la SNSM de Fort-Mahon, ainsi que le patrouilleur de service public de la Marine nationale Flamant.

Malgré les propositions répétées d’assistance, l’embarcation a refusé toute aide, indique la préfecture maritime tout en détaillant la nature des opérations de secours.

125 personnes secourues

En fin de journée, le Flamant a mis à l’eau une embarcation de drome opérationnelle (canot semi-rigide) pour approcher le navire de fortune. Dix personnes ont alors été secourues et déposées sur la plage d’Équihen, dans le Pas-de-Calais, où elles ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers. Les autres passagers ont poursuivi leur route.

Ce n’est que dans la nuit du 9 au 10 septembre que l’ensemble des occupants a finalement demandé assistance. Le Flamant est intervenu et a pris à son bord 115 migrants supplémentaires, débarqués à Boulogne-sur-Mer.

Au total, 125 personnes ont été secourues au cours de cette opération coordonnée par le CROSS Manche





