Embarqués pour l’Angleterre, 125 migrants secourus au large de Dieppe puis de Boulogne-sur-Mer

Dans la matinée du mardi 9 septembre, un départ d’embarcation de migrants a été signalé au large de Dieppe (Seine-Maritime). Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) a immédiatement mobilisé plusieurs moyens nautiques pour suivre et, si nécessaire, porter assistance à l’embarcation.
Le canot tous temps Sainte-Anne-des-Flots de la station SNSM de Dieppe a été le premier engagé. D’autres moyens ont ensuite été déployés pour se relayer dans la surveillance le long de la côte : le patrouilleur des douanes Jacques Oudart Fourmentin, le semi-rigide Entre deux Baies de la SNSM de Fort-Mahon, ainsi que le patrouilleur de service public de la Marine nationale Flamant.
Malgré les propositions répétées d’assistance, l’embarcation a refusé toute aide, indique la préfecture maritime tout en détaillant la nature des opérations de secours.
Le canot tous temps Sainte-Anne-des-Flots de la station SNSM de Dieppe a été le premier engagé. D’autres moyens ont ensuite été déployés pour se relayer dans la surveillance le long de la côte : le patrouilleur des douanes Jacques Oudart Fourmentin, le semi-rigide Entre deux Baies de la SNSM de Fort-Mahon, ainsi que le patrouilleur de service public de la Marine nationale Flamant.
Malgré les propositions répétées d’assistance, l’embarcation a refusé toute aide, indique la préfecture maritime tout en détaillant la nature des opérations de secours.
125 personnes secourues
En fin de journée, le Flamant a mis à l’eau une embarcation de drome opérationnelle (canot semi-rigide) pour approcher le navire de fortune. Dix personnes ont alors été secourues et déposées sur la plage d’Équihen, dans le Pas-de-Calais, où elles ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers. Les autres passagers ont poursuivi leur route.
Ce n’est que dans la nuit du 9 au 10 septembre que l’ensemble des occupants a finalement demandé assistance. Le Flamant est intervenu et a pris à son bord 115 migrants supplémentaires, débarqués à Boulogne-sur-Mer.
Au total, 125 personnes ont été secourues au cours de cette opération coordonnée par le CROSS Manche
Ce n’est que dans la nuit du 9 au 10 septembre que l’ensemble des occupants a finalement demandé assistance. Le Flamant est intervenu et a pris à son bord 115 migrants supplémentaires, débarqués à Boulogne-sur-Mer.
Au total, 125 personnes ont été secourues au cours de cette opération coordonnée par le CROSS Manche
Bilan des #Opérations d'assistance et de sauvetage de 194 personnes dans la Manche. Coordination des moyens par @CROSSGrisNez— Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) September 10, 2025
+ d'infos : https://t.co/Gjl1awWeW3