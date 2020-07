Elle refuse de mettre un masque et s’en prend au personnel d’un bureau de poste du Havre

Une bousculade s’ensuit : la directrice est frappée au visage à coup de poing, puis reçoit deux coups de pied au niveau du entre. L’agresseuse lui tire les cheveux et en arrache une poignée. Témoin de la scène, la femme de ménage s’interpose et tente de la maîtriser. Fort heureusement, les policiers arrivent rapidement et interpellent l’auteure des violences qui est placée de garde à vue.



La directrice a été blessée à une lèvre et présente des hématomes et des griffures aux bras et au visage. Elle devait déposer plainte au commissariat du Havre pour violences volontaires sur personne en charge d’une mission de service public.



Une enquête a été ouverte. L’exploitation des enregistrements de la vidéosurveillance devrait permettre d’établir le déroulement des faits.