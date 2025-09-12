Elle perd le contrôle de sa voiture en centre-ville d’Évreux : deux adolescents blessés

[Actualisé] -Une automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture alors qu'elle circulait rue Joséphine. Elle a arraché un garde-corps séparant la chaussée et le trottoir, blessant par la même occasion deux jeunes piétons.