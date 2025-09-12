Elle perd le contrôle de sa voiture en centre-ville d’Évreux : deux adolescents blessés

Les blessés ont été conduits par les sapeurs-pompiers dans deux hôpitaux de la ville - Illustration Adobe Stock
Deux jeunes piétons de 13 ans ont été légèrement blessés ce jeudi vers 16h30, rue Joséphine à Évreux (Eure). Une automobiliste de 31 ans a perdu le contrôle de sa voiture pour une raison indéterminée. Le véhicule a percuté un garde-corps supportant des jardinières qui se sont brisées dans le choc. Deux adolescents qui étaient sur le trottoir ont alors été blessés sans gravité.
La rue Joséphine fermée
Les deux victimes ont été transportées en urgence relative au centre hospitalier d’Évreux. La conductrice, légèrement blessée également, a été prise en charge et conduite à la clinique Pasteur. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'automoniliste a été dépistée positive à l'alcool à l'éthylotest. Elle devait faire l'objet d'un contrôle sanguin à l'hôpital afin de déterminer s'il s'agit d'un taux contraventionnel ou délictuel, précise une source policière.
La rue Joséphine est restée fermée environ une heure pour permettre l’intervention des services techniques et le nettoyage de la chaussée. Dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur l’opération.
Une enquête a été ouverte par les services de police afin d'établir les circonstances exactes de l'accident.
