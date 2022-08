Elbeuf : le malfaiteur empoche la recette d'une épicerie sous la menace d'une arme

Hold-up éclair hier soir, mercredi 24 août, dans le centre-ville d'Elbeuf (Seine-Maritime). Vers 22h50, un homme, le visage dissimulé par un masque chirurgical et un bonnet sur la tête, a fait irruption, arme à la main, dans une épicerie à l'angle de la rue Jean-Jaurès et de la rue Augustin-Henry.



Le malfaiteur a braqué son pistolet en direction de l'employé présent et, après avoir demandé le contenu du tiroir-caisse, s'est emparé de quelques dizaines d'euros. Puis il a pris la fuite, à pied.